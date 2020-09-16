رياضة | الأهلي أم الزمالك.. قناص الدوري المصري يختار وجهته المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي أم الزمالك.. قناص الدوري المصري يختار وجهته المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر كريم طارق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، والمعار لصفوف طلائع الجيش، حتي نهاية الموسم الحالي، وذلك على الانتقال لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

ويتبقى لطارق موسم واحد فى عقده مع بتروجت، وبالتالى سيكون النادى البترولى مضطراً لبيعه فى الصيف المقبل لتحقيق أى استفادة مادية، خاصة أن اللاعب رفض فى وقت سابق تمديد عقده مع بتروجت.

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وفضل كريم طارق الانتقال إلى الأهلي، وذلك عن الزمالك، وبيراميدز، بعدما تلقي اتصالاً من قبل أمير توفيق، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، لمعرفة موقفه من الانتقال إلى القلعة الحمراء بالموسم الجديد.

ووافق اللاعب على إرتداء قميص النادى الأهلي، وليس لديه أي طلبات سوء انهاء ملف المفاوضات بصورة رسمية مع إدارة بتروجت، كما أبلغ طارق أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، أنه سوف يغلق ملف مفاوضات الزمالك، وبيراميدز، من أجل الانتقال إلى اسوار النادي الأهلي.

ولعب صاحب ال28 عاما مع طلائع الجيش في بطولة مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 18 مباراة وسجل خلالهم 4 أهداف.