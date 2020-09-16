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رياضة | سر انقلاب ميسي الكبير على برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر سر انقلاب الكبير على والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسباني، عن السبب وراء انقلاب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد فريق برشلونة، على إدارة النادي الكتالوني.

وكان ميسي قد طلب برحيله عن الفريق في طلب رسمي، كما أنه غاب عن تدريبات الفريق في بداية فترة الإعداد، لكنه، عدل عن قراره، وقرر خوض الموسم الأخير من تعاقده، مؤجلاً كل شيء للصيف المقبل.

وبحسب ما ورد ببرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن غضب ميسي يعود لطلبه من إدارة النادي التعاقد مع جارسيا بيمينتا مدرب الفريق الثاني في برشلونة، عقب الخسارة الساحقة أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي بالموسم الماضي.

والجدير بالذكر أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، تجاهل طلب ميسي وبيكيه، وبوسكيتس، وقرر الرهان على المدرب الهولندي رونالد كومان.

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