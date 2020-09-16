رياضة | فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 16 سبتمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم مستقبله مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حسم موقفه من الاستمرار مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وأكد أحد المصادر في لجنة التخطيط في الأهلي أن المدير الفني السويسري مستمر مع الأهلي حتى الانتهاء من خوض بطولةدوري أبطال إفريقيا وأوضح أن فايلر يمتلك طموحات كبيرة بالتتويج باللقب القاري مع القلعة الحمراء.

وهناك جلسة مرتقبة بين محمود الخطيب رئيس الأهلي ورينيه فايلر عقب حسم لقب الدوري من أجل وضع النقاط على الحروف بشأن مستقبله في الموسم المقبل.

وأصبح الأهلي قريبًا من حصد لقب الدوري المصري كما يستعد المارد الأحمر لخوض مواجهة الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.