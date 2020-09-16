شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: أتمنى أن يتولى حسام حسن تدريب الأهلي خلفاً لفايلر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه يتمنى تولي حسام حسن القيادة الفنية لفريق الكرة بالنادي الأهلي في حالة رحيل السويسري رينيه فايلر عن منصبه.

وأضاف في تصريحات لقناة «إم بي سي مصر» :«حسام حسن إبن الأهلي ولعب في النادي وهو في الثانية عشر من عمره والنادي هو من استغنى عنه وليس العكس».

وعن الصفقة الأفصل للاهلي من بين جميع اللاعبين الذين يتم تداولهم أسمائهم في الفترة الماضية قال:«محمد إبراهيم نجم المقاصة أراه الأنسب».