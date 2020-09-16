شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الدهب: الأهلي حسم الدوري الحالي منذ الأسبوع الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، إن النادي الأهلي حسم الدوري منذ أول أسبوع للمسابقة، كون من الصعب فقد المارد الأحمر نقاط خلال مشواره بالدوري الممتاز وهو ماحدث بالفعل خلال الموسم الحالي.
أضاف أبوالدهب، في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي اعتاد طول عمره على الفوز بالمركز الأول، والدليل على ذلك عدد البطولات الذي توج بها خلال الفترة الماضية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر محمود أبو الدهب: الأهلي حسم الدوري الحالي منذ الأسبوع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.