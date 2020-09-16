شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الدهب: الأهلي حسم الدوري الحالي منذ الأسبوع الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، إن النادي الأهلي حسم الدوري منذ أول أسبوع للمسابقة، كون من الصعب فقد المارد الأحمر نقاط خلال مشواره بالدوري الممتاز وهو ماحدث بالفعل خلال الموسم الحالي.

أضاف أبوالدهب، في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي اعتاد طول عمره على الفوز بالمركز الأول، والدليل على ذلك عدد البطولات الذي توج بها خلال الفترة الماضية.