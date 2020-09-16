شكرا لقرائتكم اليوم.. إنطلاق منافسات دور الـ 32 ببطولة مانشستر المفتوحة للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الأربعاء منافسات دور الـ 32 ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش كأول بطولة فى اللعبة منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب وباء كورونا، وتستمر المنافسات على مدار اليوم وغداً، والتى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 70 ألف دولار، وبمشاركة 16 لاعبا ولاعبة من مصر بواقع 9 فى منافسات الرجال و7 بمنافسات السيدات، وتشارك كل من نور الطيب المصنفة الرابعة عالمياً وهانيا الحمامى المصنفة السادسة، فى الوقت الذى يشارك فيه الخماسى المصرى "محمد الشوربجى المصنف الأول عاليماً للرجال، على فرج المصنف الثانى، كريم عبد الجواد المصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، ومروان الشوربجى المصنف السابع بمنافسات الرجال".

وجاءت مباريات المصريين بمنافسات الرجال فى دور الـ 32 كالتالى:

محمد الشوربجى x الألمانى رفائيل كاندرا

فارس الدسوقى x الاسكتلندى ألان كلايون

محمد أبو الغار x الانجليزى جيمس ويلستروب

طارق مؤمن x القطرى عبد الله التميمى

كريم عبد الجواد x الفرنسى لوكاس سيرم

عمر مسعد x نيكولاس مولر

مروان الشوربجى x الانجليزى داريال سيلبى

يوسف سليمان x الفرنسى جريجور مارش

على فرج x الاسكتلندى جريج لوبان

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فيما جاءت مباريات السيدات كالتالى:

ندى عباس x الانجليزية لوسى تيرمل

سلمى هانى x الفرنسية مليسا ألفيش

هنا رمضان x الفرنسية كولين أومارد

نادين شاهين x الكندية دانيل لوترينو

هانيا الحمامى x الفرنسية إينورا فيلارد

زينا مكاوى x الويليزية تيسنى إيفانز

نور الطيب x الانجليزية جاسمين هوتون

فى سياق آخر، أكدت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر الجارى ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهي "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية في الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول".

وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسئولين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعي، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيري حتى تتحسن الأوضاع.