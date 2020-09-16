شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تجتمع بأندية المحترفين لشرح نظام الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام اليوم الأربعاء ، اجتماع لجنة مسابقات كرة اليد مع أندية المحترفين لشرح نظام الموسم الجديد بعد تقديم موعد الجلسة بدلا من يوم 20، وذلك فى مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة، بينما تستضيف القاعة الرئيسية للجنة الأولمبية اجتماع لجنة مسابقات اتحاد كرة اليد مع الأندية يوم 20 سبتمبر الجارى، كما هو فى موعده على صعيد باقى المسابقات، وذلك بحضور فرد واحد فقط ممثلا لكل نادٍ من المسابقات المختلفة.

ويعقد من 11 ونصف إلى 1 ظهرا اجتماع أندية الدورى الممتاز والدرجة الأولى و المراحل السنية التابعة لهم ، بينما يقام فى الفترة من 1و حتى 2 و نصف ظهرا إجتماع أندية عمومى السيدات و الناشئين و الناشئات و كرة اليد المصغرة .

و كان مسئولو إتحاد كرة اليد قد حددوا يوم 13 سبتمبر الجارى موعدا لقيد أندية دورى المحترفين لكلا من ، الزمالك و الأهلى و طلائع الجيش و سبورتنج و هليوبوليس ليستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر .

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بينما تم تحديد الفترة من 16 و حتى 18 سبتمبر لأندية سموحة و البنك الأهلى و الأوليمبى و الجزيرة و حدائق الأهرام ، أما 21 ، 22 سبتمبر للفرق الـ 4 الصاعدة من الدورى الممتاز .

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.