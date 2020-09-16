شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: احنا لسه سنة أولى فار والتسلل هيكون قريب بـ"زمارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور، الحكم الدولى السابق، أن تقنية الفار ما زالت حديثة على الكرة المصرية وتحتاج إلى الكثير من التدريب، ولن تنهى الأخطاء التحكيمية فى الوقت الحالى، وقال الغندور فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" الذى يقدمه الإعلامى سيف زاهر: احنا لسه سنة أولى فار، وعمره ما هيحل المشاكل فى هذا الوقت بشكل كامل، وقريباً هناك تجربة جديدة "الحكم الروبوت"، للقيام بدور الحكم المساعد، وفى حالة التسلل سيكون هناك "زمارة" وليست راية.

أضاف الغندور: "أخطاء حكام الساحة أكثر من حكم الفيديو، ومع ذلك فتقنية الفيديو تحتاج إلى تدريب بشكل كامل، وإدارة الفار ليس لها علاقة بلجنة الحكام، ولا بد من تحديد إدارة خاصة بالفار بعيداً عن الحكام، وهناك 54 حكماً يملكون رخصة الفار فى مصر".

وفى وقت سابق، أكد جمال الغندور أن هناك 3 أضلاع رئيسية فى تطبيق تقنية الفيديو "VAR" خلال مباريات الدورى المصرى، وقال الغندور :"تقنية الفـار لا يجب الاقتصار عليها فى الحكام فقط، وهى سبب الأزمة، وتقنية الفار مشروع متكامل، والحكام أحد الأضلاع، والشركة الناقلة (التليفزيون المصري) ضلع آخر، والضلع الثالث هو الشركة المشرفة على تلك التقنية".