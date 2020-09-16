شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر متعجباً: هو كل مدرب عايز يمشى يقول عندى ظروف أسرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الإعلامى سيف زاهر عن اندهاشه الكبير من الأسباب التى يتحجج بها المدربون الأجانب لتفسير سبب رحيلهم عن الأندية مؤخراً، وهو ما حدث مع باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك والذى رحل قبل ساعات عن تدريب الفريق، وقال زاهر فى تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم سبورت": فجأة طار كارتيرون من الزمالك رغم أن الكلام كان على رحيل فايلر، ما لم أستطع فهمه أن كل مدرب يرحل يقول لدي مشاكل أسرية، هو الأندية فاجأتك لما توليت المسئولية، هي المشاكل الأسرية بتظهر وتختفي مع العروض.

أضاف: كنت تعلم أنك ستتولى نادى كبير قبل تلك المشاكل الأسرية، الزمالك هو من صنع إسم كارتيرون، وتوقيت رحيله غريب للغاية عن الفريق، وصعب لنادى يريد إنهاء الدورى فى المركز الثاني ولديه بطولة كأس مصر وحلم تتويج أفريقى، لماذا لم تنتظر حتى نهاية الموسم.

واصل: عندما سمعت من فايلر أن لديه ظروف أسرية قبل تجديد تعاقده مع الأهلى لم أقتنع بهذا السبب، وكنت أعلم أنه لن يدفع جنيه واحد ليرحل، لكن أن يدفع كارتيرون 250 ألف دولار الأمر غريب، وهو ما يؤكد أن كارتيرون اتفق وقبض وخد المقدم لأنه دفع الشرط الجزائى، ولن يدفع 250 ألف دولار غير لما يكون ماسك فلوس من نادى ثاني.

اختتم: الزمالك الآن فى أزمة، مثل ما حدث بعد رحيل كهربا والنقاز، لكن كيفية الخروج منها هو مسئولية الإدارة وهل المصرى أم الأجنبى الأنسب، والمعلومة المؤكدة لدي أن طارق يحيى سيتولى المسئولية فى الدورى ولكن بداية من أفريقيا سيكون هناك مدرب أجنبى.