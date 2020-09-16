شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى السابق يتحدث على رحيل كارتيرون عن الزمالك وفايلر قبل وبعد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد عامر، نجم الأهلى السابق، على قرار رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك، قائلا: "العقد شريعة المتعاقدين وهو ما فعله كارتيرون الذى استغل سداد الشرط الجزائى ورحيله فى وقت صعب بخلاف أنه هضم الفريق وأرى أن القرار فيه عدم احترام"، وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "لست مع المدرب الأجنبى للزمالك فى هذا التوقيت لأنه لا يعرف الفريق أو مستوى اللاعبين بعكس طارق يحيى اللى عارف كل حاجة والحل الأمثل أن يكمل يحيى حتى نهاية الموسم".

وتابع عامر: "لو شعر لاعبو الزمالك أن الإدارة لها سبب فى رحيل كارتيرون سيؤثر عليهم سلبيا لكن لو ماشى وباع الدنيا كلها عشان خاطر الفلوس ممكن يدى حافز للعيبة إن احنا نادى الزمالك ومش هيفرق معانا مدرب وممكن يكون دافع كبير ياخدوا بطولة أفريقيا"، وشدد: "فايلر قبل كورونا غير فايلر بعد كورونا وفيه ظروف تغيرت وضغط مباريات خلاه يعمل الروتيشن بتاعه عشان يريح اللعيبة بتاعته ولكنه جه على الأداء والنتائج، مضيفا: "الأهلى عنده مشكلة فى قلب الدفاع فى نص الملعب وممكن بسبب الاصابات وتراجع اللياقة البدنية وغياب الانسجام".

وأردف عامر: "حاسس إنه فيه حاجة بتأجل تتويج الأهلى ببطولة الدورى وكان ممكن يحسم البطولة قبل مباراة الاتحاد أو ممكن الحكام مش عايزين الأهلى ياخد البطولة برقم قياسى، ويأخروا تتويجه بالبطولة وفيه تعنت من الحكام وهو مجرد إحساس وممكن يكون غلط".