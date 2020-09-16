شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحتفى بمباراته المقبلة رقم 1500 فى الدورى أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النادى المصرى البورسعيدى أن مباراته أمام طلائع الجيش التى ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري، ستكون المباراة رقم 1500 في مسابقة الدورى الممتاز، كثالث أكثر الفرق خوضا للمباريات.

وكتب النادى المصرى عبر حسابه بموقع تويتر: "مباراة المصري وطلائع الجيش ستكون رقم 1500 في تاريخنا بالدوري كثالث أكثر الفرق خوضا للمباريات، تاريخ عريق على مدار مائة عام لقلعتنا الخضراء".



النادى المصرى البورسعيد عبر تويتر

وقرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية تمديد عقد على ماهر المدير الفنى الحالى للفريق بعد سلسلة النتائج الجيدة التى قدمها الفريق مع المدير الفنى منذ توليه المسئولية والعودة لطريق الانتصارات من جديد وتحقيق فوزين متتاليين على بيراميدز وحرس الحدود، وهو ما دفع الفريق للمركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة.

وكان مجلس إدارة المصرى البورسعيدى تعاقد مع على ماهر خلفا لطارق العشرى حتى نهاية الموسم الحالى مع وضع بند فى التعاقد يتيح تمديد التعاقد حال الاتفاق بين الطرفين وهو ما تحقق بعد حدوث كيميا كبيرة بين المدير الفنى والإدارة واللاعبين.