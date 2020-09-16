شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يضع برنامج خاص لتأهيل المُستبعدين في المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى برنامج تأهيلى خاص لعدد من اللاعبين المستبعدين عن الفريق خلال فترة تولى طارق العشرى المدير الفنى السابق للفريق القيادة الفنية للنادى الساحلى لرؤيتهم على الطبيعة أملا فى الإستعانة بأحدهم فى ظل تلاحم المباريات ووجود أكثر من إصابة طويلة بالفريق كان أخرهم إسلام أبو سليمة الذى أصيب بالرباط الصليبى فى لقاء بيراميدز بالدورى وسيغيب حتى نهاية الموسم .

وعاد للتدريبات خالد مصطفى مدافع الفريق المعار من الزمالك بالإضافة للإيفوارى شيخ موكورو الذى عاد ويخضع لبرنامج تأهيلى خاص للإستعانة به أيضا بعد حل أزمته الأخيرة ورحيل طارق العشرى ، بالإضافة لعماد فتحى العائد من رحلة علاج الرباط الصليبى وأحمد جمعة مهاجم الفريق الذى كان يعانى من إصابة بالركبة أبعدته عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة الماضية .

من ناحية أخرى ، قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية تمديد عقد على ماهر بعد سلسلة النتائج الجيدة التى قدمها الفريق مع المدير الفنى منذ توليه المسئولية والعودة لطريق الإنتصارات من جديد وتحقيق فوزين متتاليين على بيراميدز وحرس الحدود وهو ما دفع الفريق للمركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة .

Advertisements

كان مجلس إدارة المصرى البورسعيدى تعاقد مع على ماهر خلفا لطارق العشرى حتى نهاية الموسم الحالى مع وضع بند فى التعاقد يتيح تمديد التعاقد حال الإتفاق بين الطرفين وهو ما تحقق بعد حدوث كيميا كبيرة بين المدير الفنى والإدارة واللاعبين .