شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يستضيف بطولة الجمهورية لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد ألعاب القوى إقامة منافسات بطولة الجمهورية لفرق تحت 18 سنة، بالمركز الأولمبى بالمعادى لتدريب الفرق القومية، والتى تقام فى الفترة من 23 سبتمبر ولمدة 3 أيام أى تنتهى المنافسات 25 من نفس الشهر، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وفقا لأكواد الدليل الإرشادى للاتحادات الرياضية، وقرر اتحاد ألعاب القوى إقامة تجارب للاعبين، المقيدين بالاتحاد وغير مرتبطين بطولات، دولية أو أفريقية، للاطمئنان على مستواهم، وبحث إمكانية الاستعانة ببعضهم الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تقام هذه التجارب نهاية سبتمبر المقبل ، بالمركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى .

من ناحية أخرى تبدأ بسنت حميدة، لاعبة المنتخب المشاركة في بطولة التشيك الدولية، بعد أن وافق اتحاد ألعاب القوى على الدعوة التي تلقاها من نظيره التشيكى، بشأن مشاركة بسنت حميدة لاعبة المنتخب في منافسات بطولة التشيك الدولية، لتكون اللاعبة الوحيدة من مصر التي تشارك في هذه البطولة، ومن المقرر أن يتحمل الجانب التشيكى كل ما يخص البطولة من طيران وإقامة للاعبة، ومن حظ اللاعبة أنها حاصلة على تأشيرة لدخول التشيك تمكنها من دخول البلد المستضيف للبطولة رغم أزمة الطيران.