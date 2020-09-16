شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى بعد عودته لقيادة حرس الحدود : "رجعت لبيتى الذى يقدرنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق طارق العشرى المدير الفني الجديد لفريق حرس الحدود على قرار عودته لقيادة الفريق مرة أخرى فى الدوري الممتاز ، قائلا " سعيد بعودتى إلى بيتى الذى يقدرنى " ويقود طارق العشرى التدريبات اليوم الأربعاء ، بملعب المكس في الإسكندرية استعدادا لمباريات بطولة الدورى الممتاز .

ويلتقى فريق حرس الحدود نظيرة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز و المقرر لها يوم الجمعة الموافق 18 من الشهر الجارى و إقامتها على ملعب المكس في الإسكندرية .

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ويحتل فريق حرس الحدود المركز الـ16 من جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 26 نقطة بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 35 نقطة .

أعلن طارق العشرى تولية مسئولية تدريب فريق حرس الحدود خلفا لمحمد حليم ، وأكد العشري لليوم السابع أن تعيينه مديراً فنياً لفريق الحرس جاء بعد حديثه مع مسئولو نادي حرس الحدود صباح اليوم للإتفاق على كافة الأمور والإبقاء على الجهاز المعاون خلال الفترة المقبلة ومنح الحرية لمحمد حليم في البقاء مع الجهاز المعاون او الرحيل .

وكان طارق العشري قد تقدم استقالته من تدريب المصري منذ أيام بسبب خلاف بينه وبين إدارة النادي البورسعيدي الذي تعاقد مع على ماهر لخلافته.