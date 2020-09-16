الرجاء المغربى: رحيل كارتيرون يخص الزمالك.. وبدر بانون لم يصبح لاعب فى الأهلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم الرجاء المغربي أن مباراة الرجاء والزمالك فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ستكون فارقة ومهمة لأن الفريق المغربي يبحث عن التتويج ببطولة، قائلاً خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورتس 2": نحترم ديمقراطية الكاف في إجراء تصويت للأندية لإعادة برمجة مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

تابع المتحدث الرسمى للرجاء: "رحيل كارتيرون يخص الزمالك فقط، الزمالك فريق كبير ومواجهته ستكون صعبة سواء بوجود كارتيرون أو لا".

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أضاف المتحدث الرسمي لنادي الرجاء :" أتحدى أن تظهر صورة لبدر بانون بقميص الأهلي وليس من مهامي الحديث عن تعاقدات الرجاء أو مفاوضاته مع الأندية الأخرى، ما استطيع قوله أن بدر بانون مازل لاعبا في الرجاء ولم يصبح لاعبا في الأهلي، اختتم حديثه قائلا: "علاقة الرجاء المغربي مع الزمالك قوية ولم تتأثر بملف حميد أحداد".