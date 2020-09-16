شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر يكشف قرار الخطيب برحيل صالح جمعة عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى سيف زاهر أن الموسم الحالى هو الأخير لصالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى داخل القلعة الحمراء، بناء على تعليمات محمود الخطيب رئيس النادى، وقال سيف زاهر فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم سبورت": "الموسم الحالى بنسبة كبيرة هو آخر موسم لصالح جمعة مع النادى الأهلى، ومحمود الخطيب رئيس النادى منح تعليماته للجنة الكرة بخصوص هذا الأمر، بعد الأزمة الأخيرة للاعب".

من جانبه، أكد صالح جمعة أن المواقف الصعبة هى من تظهر معادن البشر وتحديداً فى النادي الأهلى لما لمسته من محمود الخطيب رئيس النادي، وأضاف في تصريحات إعلامية: "أشكر الفريق القانوني للنادى الأهلي على وقفتهم معي لأنهم لم يتخلوا عني حتى الانتهاء الخروج من النيابة العامة"، وأوضح نجم الأهلي: "منذ بداية لعب كرة القدم اعتدت اتهامي بأنني أكون في مواقف كثيرة في غير وعي وخلافه.. فوجئت بعد حادث التصادم عقب انتهاء التدريب بأحد شوارع الزمالك بطلبات مالية كبيرة وغريبة من صاحب السيارة كوني لاعب كرة وهو ما دفعني لطلب الذهاب إلى قسم الشرطة القريب"، وأشار إلى أن الواقعة القديمة طلب مني صاحبها في البداية 3 ملايين جنيه ثم انتهت إلى مليون و200 ألف جنيه، مضيفاً: "أنا اللي صممت للذهاب لعمل تحليل شامل للخمور والمخدرات بالكامل وجاء سلبي بالكامل".

وشدد صالح جمعة: "يوجد الفيديو الأول والثاني للحادثتين وهو ما يبرئنى من كل الاتهامات، كما أن زوجتى كانت متواجدة معي في السيارة خلال الحادث وليست طليقتي كما ردد البعض"، وقال اللاعب: "زوجتي لم تشكوني في النيابة وتحدثت مع وكيل النائب العام لتحمل المسئولية بدلا مني لتأكدها من استخدام مثل هذه الأمور ضدي" ، واستطرد صالح جمعة حديثه قائلا: "دفعت 200 ألف جنيه لصاحب السيارة الأول كتعويض واستخدام سيارة أخي عبد الله جمعة أمر عادي لأننا نستخدم سيارات بعض، كما أن عدم تجديد رخصة السيارة لعدم عمل المحاكم خلال فترة كورونا". وأكد أنه متمسك بالفرصة في النادي الأهلي وسعيه للوصول إلى الوزن المثالي.

وأوضح: "وقعت على بياض لمدة 3 سنوات مع الأهلي قبل إعارتي للسعودية" وواصل صالح جمعة: "تعاقدي مع الأهلي ممتد لسنتين ولدي رغبة فى العودة للملعب، لم أوقع أو أتفاوض مع الزمالك نهائياً وكلما تحدثت مع عبد الله أخويا أقول له تعالى شوف عندي وعندك علشان تعرف الفارق بين الناديين، ولم أفكر في الرحيل عن الأهلي نهائياً خلال الفترة الحالية".