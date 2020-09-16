شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس زلزال رحيل كارتيرون عن تدريب الزمالك فى تغطية خاصة لـ تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة لأهم خبر رياضى في مصر اليوم، وهو خبر الرحيل المفاجئ للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك عن تدريب الفريق الأبيض، والذى تم الإعلان عنه مساء اليوم، وتوابع زلزال رحيل المدرب الفرنى عن القلعة البيضاء، من إعداد محمد الحناوى وتقديم شروق وجدى. ووضَع مجلس إدارة نادى الزمالك، تصورا مبدئيا للجهاز الفنى الذى سيقود الفريق خلال المرحلة القادمة.

وقال الزميل محمد مراد، الصحفى بالقسم الرياضى فى الخليج 365، الذى تحدث عن كواليس رحيل كارتيرون عن الزمالك وهل فى أسباب معينة وراء هذا الرحيل، وتحدث أيضا عن تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع كارتيرون لإقناعه بالبقاء، وحقيقة العروض المقدمة لكارتيرون، كما تحدث عن تشكيل الجهاز الفنى المؤقت كاملا، وتأثير رحيل الفرنسى على مسيرة الفريق خلال الفترة القادمة سواء فى الدورى أو الكأس أو حتى دورى أبطال أفريقيا.