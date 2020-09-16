شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون خلال رده على مُهلة الزمالك لعدم فسخ العقد: "مش هقدر أكمّل" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق للزمالك على المهلة التي منحها له مرتضى منصور منصور رئيس مجلس إدارة النادى الأبيض بشأن التراجع عن فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض ، قائلاً: لا يمكن أن أستمر ، وقال كارتيرون خلال اجتماعه بمرتضى منصور من خلال الفيديو الذى بثه قناة الزمالك:" فكرت كثير ولكن مقتنع بالرحيل وأقدر حزن الجماهير ومجلس الإدارة".
أضاف رئيس الزمالك:" القصة ليست في الشرط جزائى ولكن ما حدث غريب وغير مبرر والرحيل في هذا التوقيت يوحى بأشياء غير منضبطة وأعتبر ذلك مهزلة غير مسبوقة لأن فيه مباراتين مهمتين في دوري أبطال أفريقيا" ، وتابع :"رحيل كارتيرون كان بسبب عمرو الجنانينى لأن المدرب غير معتاد على هذا الضغط في المباريات ولكن هذا لن يعطيه الحق في الرحيل عن القلعة البيضاء في هذا التوقيت وكنت أتوقع رحيله" ، وشبه رئيس الزمالك رحيل كارتيرون بالمركب قائلا:" كارتيرون قفز من مركب ماشية مش بتغرق للأسف".
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