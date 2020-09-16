شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: كارتيرون بيمشى ورا الفلوس ومخلّص مع ناد آخر من 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، عن عدم تفاجئه من قرار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك، وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "رحيل كارتيرون مش مفاجئ وبلغ النادى والفلوس هى اللى طاغية على المدربين"، أردف: "ما حدث من كارتيرون عدم احترام وممكن النادى اللى هيروحله يعمل فيه كدة فى أى وقت".، واستطرد: "مفيش مدرب بيمشى فى نفس اليوم وكارتيرون أنهى اتفاقه مع ناد آخر منذ 4 أيام"، وأضاف: "الزمالك مش هيعانى بعد رحيل كارتيرون وقدامه شهر قبل بطولة افريقيا وقادر يجهز الفريق للبطولة".

على الصعيد ذاته، قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه مصدوم من فسخ الفرنسى باتريس كارتيرون عقده مع الفريق الأبيض مؤكدا أن ناديه كبير ولن يقف على لاعب أو مدرب مهما كان إسمه أو تاريخه، وأضاف خلال فيديو بثته قناة الزمالك: "مصدوم وحزين من رحيل كارتيرون وكنا نأمل استمراراه لنهاية بطولة أفريقيا خاصة أنه لم يتدخل أحد فى عمله لكن فى النهاية الزمالك قطر وماشى لن يقف على أحد".

تابع رئيس الزمالك: "نحن على استعداد أن نمنح كارتيرون نفس القيمة التى يتقاضاها من أى نادى أخر سيرحل له وهذا يؤكد أننا لن نخلى مسئوليتنا أمام جماهير الزمالك ولكننا جزء منهم واطمئن الجماهير أن القادم أفضل ونثق فى لاعبى الفريق لأنهم الأفضل فى مصر، وواصل:" عندنا وفد سيسافر إلى أوروبا من أجل التعاقد مع مدير فنى أجنبى على أعلى مستوى وقررنا تعيين جهاز فنى مؤقت خلال الفترة الحالية ونملك لاعبين محترفين بياكلوا النجيلة لخوفهم على ناديهم كى يستكملو المسيرة ويفوزوا افريقيا ويلعبوا فى كاس العالم للأندية".

أضاف رئيس الزمالك:" القصة ليست فى الشرط جزائى ولكن ما حدث غريب وغير مبرر والرحيل فى هذا التوقيت يوحى بأشياء غير منضبطة وأعتبر ذلك مهزلة غير مسبوقة لأن فيه مباراتين مهمتين فى دورى أبطال أفريقيا"، وتابع: "رحيل كارتيرون كان بسبب عمرو الجنانينى لأن المدرب غير معتاد على هذا الضغط فى المباريات ولكن هذا لن يعطيه الحق فى الرحيل عن القلعة البيضاء فى هذا التوقيت وكنت أتوقع رحيله".