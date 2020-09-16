شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد نهاية نوفمبر موعداً لانطلاق الدوري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الدوري الجديد للموسم المقبل قد ينطلق في الـ10 أيام الأخيرة من شهر نوفمبر المقبل ،ولم يتم تحديد موعد رسمي حتى الآن ، ونفس الامر للدوري الحالي و الأقرب له الإنتهاء بنهاية شهر أكتوبر و تحديدا أحد أيام 29 أو 30 أكتوبر.

تابع مدير لجنة المسابقات في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس لبرنامج ملعب أون ويقدمه الإعلامي سيف زاهر أن الموسم ينتهي بنهاية مباريات الدوري وليس بنهاية كأس مصر و الأقرب إنتهاء الدوري في 29 أو 30 أكتوبر ، ومتبقي الجولة الـ34 سيتم تحديد موعدها خلال الأيام المقبلة.

أكد الزناتي عن طلب الزمالك تأجيل مباراته أمام حرس الحدود يوم 12 أكتوبر بسبب السفر للمغرب ، أنه لن يتم تأجيل مباريات لأي فرق خاصة أنه تم منح الزمالك مهلة 6 أيام قبل مباراته أمام الرجاء المغربي ، ونفس الأمر للأهلي الذى تم منحه 6 أيام أيضا قبل مباراته مع الوداد يوم 17 أكتوبر في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، و مسئولو الزمالك تفهمو هذا الأمر وسيتم لعب مباراتهم أمام الحدود يوم 12 في موعدها.

اتحاد الكرة يحدد نهاية نوفمبر موعداً لإنطلاق الدوري الجديد

كشف حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الدوري الجديد للموسم المقبل قد ينطلق في الـ10 أيام الأخيرة من شهر نوفمبر المقبل ،ولم يتم تحديد موعد رسمي حتى الآن ، ونفس الامر للدوري الحالي و الأقرب له الإنتهاء بنهاية شهر أكتوبر و تحديدا أحد أيام 29 أو 30 أكتوبر.

تابع مدير لجنة المسابقات في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس لبرنامج ملعب أون ويقدمه الإعلامي سيف زاهر أن الموسم ينتهي بنهاية مباريات الدوري وليس بنهاية كأس مصر و الأقرب إنتهاء الدوري في 29 أو 30 أكتوبر ، ومتبقي الجولة الـ34 سيتم تحديد موعدها خلال الأيام المقبلة.

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أكد الزناتي عن طلب الزمالك تأجيل مباراته أمام حرس الحدود يوم 12 أكتوبر بسبب السفر للمغرب ، أنه لن يتم تأجيل مباريات لأي فرق خاصة أنه تم منح الزمالك مهلة 6 أيام قبل مباراته أمام الرجاء المغربي ، ونفس الأمر للأهلي الذى تم منحه 6 أيام أيضا قبل مباراته مع الوداد يوم 17 أكتوبر في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، و مسئولو الزمالك تفهمو هذا الأمر وسيتم لعب مباراتهم أمام الحدود يوم 12 في موعدها.

ويرصد الخليج 365 مباريات الزمالك المتبقية فى الدورى :

الزمالك مع أسوان .. 18 سبتمبر ..8 مساء على إستاد القاهرة الدولى

الزمالك مع طنطا .. 22 سبتمبر .. 8 مساء على إستاد القاهرة الدولى .

الزمالك مع الجونة ..27 سبتمبر .. 8 مساء على إستاد القاهرة الدولى .

الزمالك مع المصرى ..1 أكتوبر .. 8 مساء على استاد برج العرب .

الزمالك مع وادى دجلة .. 8 أكتوبر .. 8 مساء على استاد القاهرة الدولى .

الزمالك مع حرس الحدود ..12 أكتوبر .. 8 مساء على استاد المكس بالإسكندرية .