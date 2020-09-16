شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرؤوف يكشف أسباب استكمال مهمته بعد رحيل كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد عبد الرؤوف، المدرب المساعد فى جهاز الزمالك، عن سبب اعتذاره لاستكمال مهمته مع الفريق الأول بعد رحيل كارتيرون، قائلا: "بعد انتهاء مران الثلاثاء تم إبلاغنا بجهاز فنى جديد سيستكمل المهمة خلال الفترة المقبلة".

وكتب عبد الرؤوف، عبر حسابه على فيس بوك: "باختصار أنا روحت التمرين فوجئت زى زى حضارتكوا برحيل كارتيرون، خلصت تمرين اتبلغنا بوجود جهاز فنى جديد محترم هيكمل الفترة الجايه، الحقيقة أنا عارف التوقيت صعب وحزين زى زى أحد كمشجع قبل ما أكون مدرب فى نادى هفضل احترمه وأقدره طول حياتى".

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وتابع عبد الرؤوف: "أتمنى من كل حد فعلا مخلص للنادى ده يفضل وراه وفى ضهره، ويارب إفريقيا تكون لينا، شكرا لكل من أساء وتطاول وشكرا لكل واحد قال كلمه خير.. زملكاوى".





وأعلن أحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد فى جهاز الزمالك اعتذاره عن عدم استكمال مهته مع الفريق الأبيض، وذلك بعد أن قرر الفرنسى بارتريس كارتيرون المدير الفنى فسخ تعاقده وسداد قيمة الشرط الجزائى.

وأثار رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، المفاجئ عن قيادة الفريق حالة من الإرتباك بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.