شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى: أحمد فتحى اعتذر عن إصابة مدافع الاتحاد ووعده بالزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري من يهاجمون النادى رغم أنه خسر مباراة واحدة وفاز على الإسماعيلي و5 تعادلات منهم تعادلين مع الزمالك والأهلي، قائلاً خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "لم نفكر في مصير طلعت يوسف مع الاتحاد، ولا صحة لرحيله وهو واحد من أفضل المدربين في مصر و أطالب الجميع بدعم زعيم الثغر".

وعلق عن الازمات التي يعاني منها فريقه قائلا: "اديني إمكانيات بيراميدز أو الأهلي وهتشوف الاتحاد في مكانة خالص والأفضل في الدوري"، وتابع مصيلحى: "هقعد مع مرتضى منصور من اجل حسم بقاء رزاق سيسيه و أحمد رفعت مع الاتحاد السكندري"، مضيفا: " الناشئين والشباب اللي هيكونوا اضافة كبيرة للفريق في الفترة الجاية".

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كشف رئيس زعم الثغر: "محمود رزق اجرى عملية في انفه والاصابة تستدعي حوالي 6 اسابيع ومش هيكمل الموسم وهو خسارة كبيرة للاتحاد"، وواصل: "أحمد فتحي كلم طلعت يوسف وكلمني واعتذر عن الاصابة لمحمود رزق وسأل عليه بعد العملية ووعد انه سيزوره".

وكان محمود رزق خرج من غرفه العمليات بعد ساعة ونصف تم خلالها اجراء عملية جراحية تجميلة بالأنف بسبب "الخبطة" القوية التى تلقاها خلال مباراة فريقه أمس ، الأثنين، أمام من أحمد فتحي لاعب الاهلي بالدروي الممتاز والتى إنتهت بالتعادل السبي ، ويرافق اللاعب زملائه من اللاعبين والدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق، وأجرى محمد مصيلحى رئيس النادى عده اتصالات هاتفية وطلب من الجهاز الطبى توفير جميع سبل الراحة لمحمود رزق كما أجرى طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد إتصالا هاتفيا بطبيب الفريق للاطمئنان على اللاعب، ومن المحتمل أن يغيب رزق عن الملاعب مده لا تقل عن 6 أسابيع.