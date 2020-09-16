شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يؤازر لاعبه محمود رزق: ستعود أقوى لتدافع عن ألوان زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نادى الاتحاد السكندرى، على مؤازرة ودعم مدافعه محمود رزق، الذى أصيب بكسر فى عظمة الأنف، خلال مباراة الأهلى، التى أقيمت مساء أول أمس الاثنين، وانتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة 27 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.





ووفقا لحساب النادى عبر انستجرام، الذى نشر صورة للاعب من المستشفى بعد إجراء الجراحة: "لاعبنا محمود رزق عقب إجرائه بنجاح جراحة لعلاج كسر بعظمة الأنف، ورافقه اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة وطبيب الفريق الدكتور عمرو الأشلم، وتابع رئيس النادى الأستاذ محمد مصيلحى حالة اللاعب لحظة بلحظة "، مضيفا: "ستعود أقوى.. وننتظرك من جديد لتدافع عن ألوان زعيم الثغر".



وكان الدكتور عمرو الأشلم، طبيب فريق الاتحاد السكندرى، أكد غياب اللاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، وقام الجهاز الفنى بالاطمئنان على اللاعب، كما أجرى محمد مصيلحى رئيس النادى عدة اتصالات للاطمئنان على رزق، خاصة بعد حالة الهلع التى أصابت الجميع باستمرار النزيف من الأنف والفم لساعات طويلة. Advertisements



من ناحية أخرى، أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أن طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم قيمة رياضية كبيرة، لما له من تاريخ كبير داخل قلعة الشاطبى سواء لاعباً أو مدرباً ، موضحاً أن دعم مجلس إدارة النادى لعميد مدربى الدورى بلا حدود فهو أحد أبناء النادى المخلصين .

وأشار رئيس النادى أن طلعت يوسف علامة فى التدريب المصرى وأنه لن ينسى موقفه الرائع والنبيل تجاه نادى الاتحاد السكندرى، وموافقته على تولى مسئولية الفريق الموسم الماضى دون تردد فى ظروف صعبة لا يمكن أن يقبلها إلا أحد أبناء النادى الأوفياء فقيمته الفنية الكبيرة ليست محل جدال .

وأوضح رئيس النادى، أن استمرار طلعت يوسف على رأس المنظومة الفنية للفريق الأول لكرة القدم كان أبرز اهتمامات جماهير الثغر مطلع هذا الموسم، وفى ذات الوقت تماشى هذا الاتجاه تماماً مع قناعات مجلس إدارة النادى بقدراته الفنية الكبيرة وهو ما أكدته النتائج الجيدة التى حققها الفريق قبل توقف المسابقة بسبب أزمة فيروس كورونا .

وأضاف مصيلحى أن مجلس إدارة النادى يقف بقوة خلف جميع القرارات التى سيتخذها طلعت يوسف من أجل إعادة الانضباط داخل صفوف الفريق، مُجدداً أن أى نقد للفريق من جانب بعض الجماهير يأتى من نابع عشق الكيان ولكن فى بعض الأحيان يؤدى النقد الدائم إلى نتائج عكسية، فالتقييم الشامل يأتى دائما مع اكتمال التجربة وليس مع نهاية كل مباراة، مُوضحاً سنسعى دائما أن نلبى جميع احتياجات الفريق لنحقق ما تأمله جموع الجماهير ومجلس الإدارة والقيادة الفنية.