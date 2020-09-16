شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يكشف عن وجود عرض لتدريب الزمالك بعد رحيل كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اليوناني تاكيس جونياس مدرب دجلة السابق، عن حقيقة مفاوضات الزمالك معه لتولي تدريب الفريق الأبيض خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال تاكيس جونياس في تصريحات تلفزيونية، "أتواجد حاليا في اليونان ولكني أريد العودة إلى مصر في أقرب وقت ممكن، هناك تواصل معي من الزمالك ولكن لا يوجد مفاوضات بشكل رسمي ، بالتأكيد هناك لاعبين في الزمالك قادرة على مساعدتي على تطبيق فلسفتي وأسلوبي".

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وتابع جونيس،"شرف لي تدريب نادي الزمالك فهو من أكبر أندية مصر وإفريقيا ولكن ليس لدي أي شئ رسمي حتى الآن ، مازالت مفاوضات شفهية".

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون رحل عن تدريب الزمالك بسبب رغبته في تولي المهمة الفنية لفريق التعاون السعودي بعد العرض المغري الذي قُدم له.

ورحل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن قيادة الفريق بشكل مفاجئ بعدما قام بفسخ عقده مع الأبيض والاتفاق على دفع قيمة الشرط الجزائى للقلعة البيضاء، وهى عبارة عن تسديد ربع مليون دولار لإدارة قلعة ميت عقبة فى جلسة فسخ تعاقده، وجاء ذلك قبل أيام من مباراة الفريق المنتظرة أمام أسوان، والمقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم