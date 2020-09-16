مدرب صن داونز لمؤمن زكريا: "ستعود أقوى"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي رسالة خاصة إلى مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصاب في الوقت الحالي، وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية: "أتمنى لك الشفاء يا مؤمن وستعود أقوى من الأول"، ويعاني مؤمن من إصابة مزمنة جعلته يبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان مؤمن زكريا قد وجه رسالة شكر عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر إلى مجلس الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وجماهير القلعة الحمراء، وكتب فيها، "أتوجه بالشكر إلى إدارة النادي وإلى اللاعيبه: عشت معكم أسعد وأحلى يوم مر في حياتي منذ سنتين تقريبا.. وأتوجه بالشكر الجزيل لجمهوري الحبيب دايما بدخلوا على قلبي الفرح والسرور.. ربنا يشفيني وأسعدكم زي ما بتسعدوني.. دعواتكم لي بالشفاء العاجل".

واحتفى لاعبو الأهلي بزميلهم مؤمن زكريا، الذي قام جهاز الكرة مؤخراً بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي، وذلك على هامش مران الفريق قبل مباراة الإسماعيلي، التى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، وقام جهاز الكرة بإحضار تورتة كبيرة عليها صورة مؤمن، وقام اللاعب بتقطيعها في غرفة خلع الملابس، وسط تصفيق وغناء زملائه، لمساندته ودعمه لتخطي الظروف الصحية التي يمر بها.