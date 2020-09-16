شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز لمؤمن زكريا: "ستعود أقوى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي رسالة خاصة إلى مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصاب في الوقت الحالي، وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية: "أتمنى لك الشفاء يا مؤمن وستعود أقوى من الأول"، ويعاني مؤمن من إصابة مزمنة جعلته يبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.
وكان مؤمن زكريا قد وجه رسالة شكر عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر إلى مجلس الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وجماهير القلعة الحمراء، وكتب فيها، "أتوجه بالشكر إلى إدارة النادي وإلى اللاعيبه: عشت معكم أسعد وأحلى يوم مر في حياتي منذ سنتين تقريبا.. وأتوجه بالشكر الجزيل لجمهوري الحبيب دايما بدخلوا على قلبي الفرح والسرور.. ربنا يشفيني وأسعدكم زي ما بتسعدوني.. دعواتكم لي بالشفاء العاجل".
واحتفى لاعبو الأهلي بزميلهم مؤمن زكريا، الذي قام جهاز الكرة مؤخراً بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي، وذلك على هامش مران الفريق قبل مباراة الإسماعيلي، التى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، وقام جهاز الكرة بإحضار تورتة كبيرة عليها صورة مؤمن، وقام اللاعب بتقطيعها في غرفة خلع الملابس، وسط تصفيق وغناء زملائه، لمساندته ودعمه لتخطي الظروف الصحية التي يمر بها.
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