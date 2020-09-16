شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: وفد زملكاوى يطير لأوروبا للتعاقد مع مدرب وعندنا لعّيبة بتاكل النجيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه مصدوم من فسخ الفرنسي باتريس كارتيرون عقده مع الفريق الأبيض مؤكدا أن ناديه كبير ولن يقف على لاعب أو مدرب مهما كان إسمه أو تاريخه ، وأضاف خلال فيديو بثته قناة الزمالك :" مصدوم وحزين من رحيل كارتيرون وكنا نأمل استمراراه لنهاية بطولة أفريقيا خاصة أنه لم يتدخل أحد في عمله لكن في النهاية الزمالك قطر وماشي لن يقف على أحد".

تابع رئيس الزمالك:" نحن على استعداد أن نمنح كارتيرون نفس القيمة التي يتقاضاها من أي نادى أخر سيرحل له وهذا يؤكد أننا لن نخلى مسئوليتنا أمام جماهير الزمالك ولكننا جزء منهم واطمئن الجماهير أن القادم أفضل ونثق في لاعبي الفريق لأنهم الأفضل في مصر ، وواصل:" عندنا وفد سيسافر إلى أوروبا من أجل التعاقد مع مدير فنى أجنبي على أعلى مستوي وقررنا تعيين جهاز فنى مؤقت خلال الفترة الحالية ونملك لاعبين محترفين بياكلوا النجيلة لخوفهم على ناديهم كي يستكملو المسيرة ويفوزوا افريقيا ويلعبوا في كاس العالم للأندية".

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