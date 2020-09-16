شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يدخل سباق ضم كيليان مبابي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديلي ميل» البريطاني، أن فريق ليفربول الإنجليزي دخل في مفاوضات مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان من أجل ضمه لصفوف «الريدز.
وأكد التقرير أن يورجن كلوب حال تعاقد مع النجم الفرنسي سيكون مضرا بالتضحية بأحد نجوم فريقه وعلى رأسهما محمد صلاح، وساديو ماني.
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