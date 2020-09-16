شكرا لقرائتكم خبر عن كومان ممنوع من المشاركة في تدريبات بايرن ميونيخ لمدة أسبوعاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «بيلد» الألمانية عن عزل كومان، جناح فريق بايرن مونيخ للعزل المنزلي عقب مخلطاته بمصابا بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية القليلة. وأضاف التقرير أن كومان ممنوعا من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق البافاري حتى يمر أسبوعا، وإجراء فحوصات طبية له مرة أخرى تظهر نوع عينته سواء إيجابية أو سلبية لتحديد موعد عودته مرة أخرى لمران حامل لقب البوندسليجا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كومان ممنوع من المشاركة في تدريبات بايرن ميونيخ لمدة أسبوعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.