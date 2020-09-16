إيدين دجيكو على رادار «السيدة العجوز» خلال الميركاتو الصيفي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل يوفنتوس لاتفاق مع البوسني إيدين دجيكو مهاجم روما، لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، راتب سنوي بقيمة 7.5 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت. ووفقا لموقع «كالتشيو ميركاتو» أن يوفنتوس الإيطالي يسابق الزمن لإنهاء ضم دجيكو لتلبية رغب أندريا بيرلو، المدير الفني للسيدة العجوز والذي أكد خلال الفترة الماضية بضرورة ضم مهاجم جديد بعد خروج جونزالو هيجواين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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