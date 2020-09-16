شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كارتيرون يكشف عن الوجهة المقبلة للمدرب الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك في الخليج، عن الخطوة المقبلة له.

وقال فتوج في تصريحات لقناة إم بي سي مصر:«كارتيرون تلقى عدة عروض من تونس والسعودية والامارات».

وأوضح:«العرض الأقرب هو العرض السعودي الخاص بنادي التعاون، فإدارة الناس السعودي تتفاوض بجدية كبيرة».

وواصل:«كارتيرون يريد خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي ولايفكر في المال».

وأنهى تصريحاته:«كارتيرون بنسبة كبيرة جداً سيكون مديراً فنياً للتعاون خلال الفترة المقبلة».

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