شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل كارتيرون يكشف عن الوجهة المقبلة للمدرب الفرنسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف حازم فتوح، وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك في الخليج، عن الخطوة المقبلة له.
وقال فتوج في تصريحات لقناة إم بي سي مصر:«كارتيرون تلقى عدة عروض من تونس والسعودية والامارات».
وأوضح:«العرض الأقرب هو العرض السعودي الخاص بنادي التعاون، فإدارة الناس السعودي تتفاوض بجدية كبيرة».
وواصل:«كارتيرون يريد خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي ولايفكر في المال».
وأنهى تصريحاته:«كارتيرون بنسبة كبيرة جداً سيكون مديراً فنياً للتعاون خلال الفترة المقبلة».
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