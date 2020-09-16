شكرا لقرائتكم خبر عن مهيب عبدالهادي: بيراميدز يقترب من حسم صفقة مصطفى محمد ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قال الاعلامي مهيب عبدالهادي أن نادي بيراميدز اقترب بشدة من التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك. وأضاف خلال تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر:«بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة للصفقة واللاعب يرحب بالعرض والزمالك ليس لديه أزمة في رحيل مهاجمه في ظل عالم الاحتراف الذي نعيشه». وواصل:«صفقة انتقال مصطفى محمد لصفوف بيراميدز دخلت في مراحلها النهائية ومن المفترض الاعلان عنها قريباً». وكان مصطفى محمد قد عاد لصفوف الزمالك من الاعارة في الموسم الجاري وقدم مستيوات فنية مميزة في قيادة خط الهجوم الأبيض. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهيب عبدالهادي: بيراميدز يقترب من حسم صفقة مصطفى محمد ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.