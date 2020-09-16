أودينيزي يتعاقد مع مدافع بوكا جونيورز مجاناً

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أودينيزي الإيطالي، تعاقده مع المدافع الأرجنتيني ناهويل مولينا، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بوكا جونيورز. وتوصل مولينا صاحب الـ 22 عامًا لاتفاق مع أودينيزي في يناير الماضي، لينتقل إلى الفريق الإيطالي عقب انتهاء عقده مع بوكا جونيورز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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