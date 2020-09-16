يوفنتوس يضع اللمسات الأخيرة لتجديد عقد ديبالا حتى 2025

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم فريق يوفنتوس الإيطالي عرضا ماليا لنجمه ديبالا، لتجديد عقده خلال الفترة الجارية واستمراره داخل صفوف «السيدة العجوز» الموسم المقبل. ووقفا لصيحفة، «لاجازيتا ديللو سبورت»، فإن ديبالا بصحبة وكيله أنطون، سيجتمعان خلال الأسبوع المقبل مع إدارة يوفنتوس، لمناقشة تجديد عقد النجم الأرجنتيني. وكشفت الصحيفة أن النادي الإيطالي يرغب في استمرار ديبالا بين صفوفه حتى موسم 2025. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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