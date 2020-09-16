شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يدرس خوض 8 وديات قبل الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الجهاز الفنى لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، خوض 8 مباريات ودية قبل تصفيات بطولة أمم أفريقيا للشباب، التى ستقام العام المقبل فى موريتانيا، ويستعد المنتخب لخوض تصفيات شمال افريقيا المؤهلة للبطولة القارية والتي ستقام في تونس.

وقرر الجهاز الفنى أن يكون السفر يوم 3 نوفمبر، وعقد الدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة، اجتماعا مع ربيع ياسين تم خلاله مناقشة الترتيبات الخاصة بالمعسكر المفتوح للمنتخب الذى ينطلق يوم 19 من الشهر الجارى حتى نهاية الشهر نفسه، نظرا لآن قوام المنتخب من لاعبى الدورى الممتاز.