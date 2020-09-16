شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يجهز موكورو لمباريات الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب الجهاز الفنى للنادى المصري تجهيز اللاعبين المصابين ، الذين ابتعدوا عن المشاركة مع الفريق فى الفترة الاخيرة ، حيث وضع على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى برنامج تأهيلى خاص لعدد من اللاعبين المستبعدين عن الفريق خلال فترة تولى طارق العشرى المدير الفنى السابق للفريق القيادة الفنية للنادى الساحلى لرؤيتهم على الطبيعة أملاً فى الإستعانة بأحدهم فى ظل تلاحم المباريات ووجود أكثر من إصابة طويلة بالفريق كان أخرهم إسلام أبو سليمة الذى أصيب بالرباط الصليبى فى لقاء بيراميدز بالدورى وسيغيب حتى نهاية الموسم .

وعاد للتدريبات خالد مصطفى، مدافع الفريق المعار من الزمالك بالإضافة للإيفوارى شيخ موكورو الذى عاد ويخضع لبرنامج تأهيلى خاص للإستعانة به أيضا بعد حل أزمته الأخيرة ورحيل طارق العشرى ، بالإضافة لعماد فتحى العائد من رحلة علاج الرباط الصليبى وأحمد جمعة مهاجم الفريق الذى كان يعانى من إصابة بالركبة أبعدته عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة الماضية .