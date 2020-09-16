شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يستقيل من تدريب مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم خالد جلال، بإستقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر بعد الخسارة من فريق مصر للمقاصة مساء أمس الثلاثاء ببطولة الدوري، وجاء قرار جلال بالاعتذار عن الاستمرار مع فريق إف سي مصر بسبب عدم التوفيق في بعض المباريات الماضية للفريق.
وحاول مسئولو فريق إف سي مصر مع خالد جلال لإقناعه بالتراجع عن القرار والبقاء مع الفريق لكنه فضل الابتعاد في الوقت الحالي.
ويعانى فريق مصر من سوء النتائج بعد الخسارة أمام المقاصة بثلاثية نظيفة ، و التعادل امام الاتحاد السكندري فى الجولة قبل الماضية بهدفين لكل فريق
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الوضع في مصر
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اصابات
101,177
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تعافي
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وفيات
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