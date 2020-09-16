شكرا لقرائتكم خبر عن وست بروميتش يضم إيفانوفيتش لتدعيم دفاعه في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي نادي وست بروميتش ألبيون الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الصربي الدولي برانيسلاف إيفانوفيتش، لاعب فريق تشيلسي. وقضى إيفانوفيتش صاحب الـ36 عاما، 9 مواسم في تشيلسي قبل انتقاله إلى زينت سان بطرسبرج الروسي في أخر ثلاثة مواسم ونصف موسم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وست بروميتش يضم إيفانوفيتش لتدعيم دفاعه في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.