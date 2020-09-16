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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مباريات تجريبية تمد الطريق أمام الجماهير للعودة خلال معركة «البريميرليج» أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن تنظيمها خلال الفترة المقبلة لمباريات تجريبية وسط حضور جماهيري تميدا لعود المشجعين خلال مباريات الدوري الإنجليزي «البريميرليج». ووفقا لما نشر على موقع «الجارديان» فأن هذه المباريات سيتم خلالها اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، وكيفية التعامل الطبي مع الجماهير أثناء دخولها وجلوسها وخروجها. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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