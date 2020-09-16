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مباريات تجريبية تمد الطريق أمام الجماهير للعودة خلال معركة «البريميرليج»

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مباريات تجريبية تمد الطريق أمام الجماهير للعودة خلال معركة «البريميرليج»

أعلنت رابطة عن تنظيمها خلال الفترة المقبلة لمباريات تجريبية وسط حضور جماهيري تميدا لعود المشجعين خلال مباريات الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

ووفقا لما نشر على موقع «الجارديان» فأن هذه المباريات سيتم خلالها اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس ، وكيفية التعامل الطبي مع الجماهير أثناء دخولها وجلوسها وخروجها.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    101,177

  • تعافي

    84,969

  • وفيات

    5,661

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