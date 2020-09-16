شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد نهاية نوفمبر موعداً لانطلاق الدوري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن الدوري الجديد للموسم المقبل قد ينطلق في الـ10 أيام الأخيرة من شهر نوفمبر المقبل ،ولم يتم تحديد موعد رسمي حتى الآن، ونفس الامر للدوري الحالي والأقرب له الإنتهاء بنهاية شهر أكتوبر وتحديدا أحد أيام 29 أو 30 أكتوبر.

تابع مدير لجنة المسابقات في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس لبرنامج ملعب أون ويقدمه الإعلامي سيف زاهر أن الموسم ينتهي بنهاية مباريات الدوري وليس بنهاية كأس مصر والأقرب إنتهاء الدوري في 29 أو 30 أكتوبر، ومتبقي الجولة الـ34 سيتم تحديد موعدها خلال الأيام المقبلة.

أكد الزناتي عن طلب الزمالك تأجيل مباراته أمام حرس الحدود يوم 12 أكتوبر بسبب السفر للمغرب، أنه لن يتم تأجيل مباريات لأي فرق خاصة أنه تم منح الزمالك مهلة 6 أيام قبل مباراته أمام الرجاء المغربي، ونفس الأمر للأهلي الذي تم منحه 6 أيام أيضا قبل مباراته مع الوداد يوم 17 أكتوبر في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ومسئولو الزمالك تفهمو هذا الأمر وسيتم لعب مباراتهم أمام الحدود يوم 12 في موعدها.