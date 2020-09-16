شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس: الزمالك يفاوضنى لخلافة كارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف اليوناني تاكيس جونياس مدرب دجلة السابق، عن حقيقة مفاوضات الزمالك معه لتولي تدريب الفريق الأبيض خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال تاكيس جونياس في تصريحات تلفزيونية، "أتواجد حاليا في اليونان ولكني أريد العودة إلى مصر في أقرب وقت ممكن، هناك تواصل معي من الزمالك ولكن لا يوجد مفاوضات بشكل رسمي ، بالتأكيد هناك لاعبين في الزمالك قادرة على مساعدتي على تطبيق فلسفتي وأسلوبي".

وتابع جونيس،"شرف لي تدريب نادي الزمالك فهو من أكبر أندية مصر وإفريقيا ولكن ليس لدي أي شئ رسمي حتى الآن ، مازالت مفاوضات شفهية".

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون رحل عن تدريب الزمالك بسبب رغبته في تولي المهمة الفنية لفريق التعاون السعودي بعد العرض المغري الذي قُدم له.