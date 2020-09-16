شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا: استمرار أوباميانج في صفوف الأرسنال يمنحنا قوة جبارة في الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، سعادته الكبيرة بتجديد عقد نجم فريقه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج. ووفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني، أن المدير الفني لفريق الجانرز، اعتبر أن استمرار اللاعب الجابوني في صفوف الأرسنال خلال هذا الموسم سيمنحنا قوة جبارة في الخط الأمامي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,177

تعافي 84,969

وفيات 5,661

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