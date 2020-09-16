شكرا لقرائتكم خبر عن فاتي ضمن قائمة جائزة الفتي الذهبي لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتنافس الإسباني أنسو فاتي مهاجم برشلونة، مع ثنائي ريال مدريد البرازيلي رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور، على جائزة الفتى الذهبي لعام 2020.
وأعلنت صحيفة «توتوسبورت» التي تقدم الجائزة، والتي تمنح لأفضل لاعب أصغر من 21 عاما، عن 40 اسمًا مرشحين للحصول على الجائزة لعام 2020.
وتواجد من بين الأسماء، فاتي إلى جانب رودريجو وفينيسيوس، بالإضافة إلى ثنائي بوروسيا دورتموند جادون سانشو وإيرلينج هالاند، ولاعب مانشستر سيتي فيران توريس. ومن المقرر أن يتم تصفية المرشحين إلى النصف، ليتم اختيار أفضل لاعب صاعد من بين 20 مرشحا.
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