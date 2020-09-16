شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور حكماً لمباراة دجلة و بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن إختيار الحكم الدولي أحمد الغندور لإدارة مباراة وادي دجلة و بيراميدز المقرر لها الـ8.30 مساء اليوم في الجولة الـ27 للدوري يعاونه كلاً من يوسف البساطي و أحمد عطيه و أمير سيد و كلا من صبحي العمري و محمود أبو الرجال حكام var .
ويدير مباراة الجونة و سموحه كلاً من طارق مجدي حكما لمباراة الجونة و سموحه و أيمن العقد و محمود حسين و عباس حسن ، و حسام عزب و محمد يوسف حكمي فيديو var.
وتستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز العائدة بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ، حيث تقام مباراتين تجمع الجونة مع سموحة ووادى دجلة مع بيراميدز.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر الغندور حكماً لمباراة دجلة و بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.