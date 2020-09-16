شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور حكماً لمباراة دجلة و بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن إختيار الحكم الدولي أحمد الغندور لإدارة مباراة وادي دجلة و بيراميدز المقرر لها الـ8.30 مساء اليوم في الجولة الـ27 للدوري يعاونه كلاً من يوسف البساطي و أحمد عطيه و أمير سيد و كلا من صبحي العمري و محمود أبو الرجال حكام var .

ويدير مباراة الجونة و سموحه كلاً من طارق مجدي حكما لمباراة الجونة و سموحه و أيمن العقد و محمود حسين و عباس حسن ، و حسام عزب و محمد يوسف حكمي فيديو var.

وتستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز العائدة بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ، حيث تقام مباراتين تجمع الجونة مع سموحة ووادى دجلة مع بيراميدز.