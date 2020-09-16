شكرا لقرائتكم خبر عن العشري بعد العودة للحدود: «بيتي الذي يقدرني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابدي طارق العشري، المدير الفنى لحرس الحدود سعادته بالعودة لتدريب الفريق مرة أخرى، بعد انتهاء تجربته مع المصري البورسعيدي، قائلاً :«سعيد بعودتى إلى بيتى الذي يقدرنى» ويقود طارق العشرى التدريبات اليوم الأربعاء، بملعب المكس في الإسكندرية استعدادا لمباريات بطولة الدورى الممتاز

وتولى العشري مهمة القيادة الفنية للفريق خلفاً لمحمد حليم الذي ل ينجح سوي في الفوز بمبارة واحدة فقط امام طنطا، ومن المقرر ان يقود العشري فريق الحدود في المباراة المقبلة امام انبي يوم الجمعة الموافق 18 من الشهر الجارى وإقامتها على ملعب المكس في الإسكندرية .

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الـ16 من جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 26 نقطة بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس برصيد 35 نقطة .

أعلن طارق العشرى تولية مسئولية تدريب فريق حرس الحدود خلفا لمحمد حليم، وأكد العشري لليوم السابع أن تعيينه مديراً فنياً لفريق الحرس جاء بعد حديثه مع مسئولو نادي حرس الحدود صباح اليوم للإتفاق على كافة الأمور والإبقاء على الجهاز المعاون خلال الفترة المقبلة ومنح الحرية لمحمد حليم في البقاء مع الجهاز المعاون أو الرحيل .