شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: الزمالك سيضم صفقة كبرى مثل «بن شرقي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال خالد الغندور، الاعلامي بقناة نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي سيبرم صفقة كبرى وسيعلن ضم لاعب كبير خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الغندور عبر شاشة قناة الزمالك:مثلما أبلغتكم في العام الماضي أن الزمالك سيعلن عن صفقة من العيار الثقيل كانت بإنضمام أشرف بن شرقي، أوعدكم بسماع خبر إننتقال لاعب شهير للفريق قريباً«.
وعن المدير الفني الجديد قال الغندور:«خلال 10 أيام سيكون هناك مدير فني أجنبي يقوم بمهمته مع النادي خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون، الذي يعتبر رحيله بمثابة الصدمة للجميع».
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