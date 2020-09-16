شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: هناك مؤامرة على الزمالك ولن نرحم رئيس نادى كارتيرون الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك رحيل كارتيرون عن الفريق بهذه الطريقة بالمؤامرة.
قال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي عبر المذاع على قناة الزمالك ويقدمه الإعلامى خالد الغندور" مدرب يمشي من نادي الزمالك في الوقت ده وبالطريقة دي يبقى في شبه مؤامرة".
أضاف رئيس الزمالك:" مليش دعوة كارتيرون رايح نادي ايه لينا رد فعل مع النادي ورئيسه شغل الخطف مينفعش بين دول واندية محترمة ورئيس النادي ده مش هيسلم مني ومن لساني".
تابع:" الزمالك تسامح مع كارتيرون كثيرا في التشكيل وفي بعض النتائج وفي النهاية يترك النادي بهذه الطريقة والنادي الذي سيعلن التعاقد معه عليه تحمل رد فعل مرتضى منصور".
واختتم:" فايلر هيمشي من الأهلي قريب، وكل ده بسبب عمرو الجنايني".
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