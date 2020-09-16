شكرا لقرائتكم على ماهر يقرر وضع برنامج خاص لتأهيل المستبعدين في المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى برنامج تأهيلى خاص لعدد من اللاعبين المستبعدين عن الفريق خلال فترة تولى طارق العشرى المدير الفنى السابق للفريق القيادة الفنية للنادى الساحلى لرؤيتهم على الطبيعة أملا فى الإستعانة بأحدهم فى ظل تلاحم المباريات ووجود أكثر من إصابة طويلة بالفريق كان أخرهم إسلام أبو سليمة الذى أصيب بالرباط الصليبى فى لقاء بيراميدز بالدورى وسيغيب حتى نهاية الموسم .

وعاد للتدريبات خالد مصطفى مدافع الفريق المعار من الزمالك بالإضافة للإيفوارى شيخ موكورو الذى عاد ويخضع لبرنامج تأهيلى خاص للإستعانة به أيضا بعد حل أزمته الأخيرة ورحيل طارق العشرى ، بالإضافة لعماد فتحى العائد من رحلة علاج الرباط الصليبى وأحمد جمعة مهاجم الفريق الذى كان يعانى من إصابة بالركبة أبعدته عن المشاركة مع الفريق طوال الفترة الماضية .

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من ناحية أخرى ، قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية تمديد عقد على ماهر بعد سلسلة النتائج الجيدة التى قدمها الفريق مع المدير الفنى منذ توليه المسئولية والعودة لطريق الإنتصارات من جديد وتحقيق فوزين متتاليين على بيراميدز وحرس الحدود وهو ما دفع الفريق للمركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة .

كان مجلس إدارة المصرى البورسعيدى تعاقد مع على ماهر خلفا لطارق العشرى حتى نهاية الموسم الحالى مع وضع بند فى التعاقد يتيح تمديد التعاقد حال الإتفاق بين الطرفين وهو ما تحقق بعد حدوث كيميا كبيرة بين المدير الفنى والإدارة واللاعبين .