شكرا لقرائتكم محمد عامر: يوجد تعنت من الحكام لتأخير تتويج الأهلي.. ورحيل كارتيرون قلة احترام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد عامر نجم الأهلي السابق على قرار رحيل باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك، قائلا: "العقد شريعة الممتعاقدين وهو ما فعله كارتيرون الذي استغل سداد الشرط الجزائي ورحيله في وقت صعب بخلاف انه هضم الفريق وارى ان القرار فيه عدم احترام".

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2: "لست مع المدرب الاجنبي للزمالك في هذا التوقيت لانه لا يعرف الفريق او مستوى اللاعبين بعكس طارق يحيى اللي عارف كل حاجة والحل الامثل ان يكمل يحيى حتى نهاية الموسم".

تابع: "لو شعر لاعبي الزمالك ان الادارة لها سبب في رحيل كارتيرون سيؤثر عليهم سلبيا لكن لو ماشي وباع الدنيا كلها عشان خاطر الفلوس ممكن يدي حافز للعيبة ان احنا نادي الزمالك ومش هيفرق معانا مدرب وممكن يكون دافع كبير ياخدوا بطولة افريقيا".

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شدد: "فايلر قبل كورونا غير فايلر بعد كورونا وفيه ظروف تغيرت وضغط مباريات خلاه يعمل الروتيشن بتاعه عشان يريح اللعيبة بتاعته ولكنه جه على الأداء والنتائج، مضيفا: "الاهلي عنده مشكلة في قلب الدفاع في نص الملعب وممكن بسبب الاصابات وتراجع اللياقة البدنية وغياب الانسجام".

أردف: "حاسس انه فيه حاجة بتأجل تتويج الأهلي ببطولة الدوري وكان ممكن يحسم البطولة قبل مباراة الاتحاد او ممكن الحكام مش عايزين الاهلي ياخد البطولة بريكورد ويأخروا تتويجه بالبطولة وفيه تعنت من الحكام وهو مجرد احساس وممكن يكون غلط".