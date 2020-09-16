شكرا لقرائتكم طارق السيد: رحيل كارتيرون خيانة.. والزمالك قادر يعمل غيره زي ما عمله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى طارق السيد نجم الزمالك السابق أن رحيل كارتيرون عن الزمالك خيانة، مشيرا إلى أن كارتيرون حقق بطولات مع الزمالك وكان يسير بشكل جيد جدا وداخل على افريقيا ومع ذلك رحل.

قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2:"كارتيرون رحل في وقت صعب جدا على الزمالك ووضع الادارة تحت ضغط كبير، متابعا: "الزمالك مليان بالنجوم ولكن فكرة الادارة الفنية واي مدرب اجنبي جديد يأتي يحتاج وقت طويل للتأقلم مع اللاعبين ومعرفة امكانياتهم".

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أوضح: "رحيل كاريرون سيكون صعب على الزمالك في افريقيا خصوصا انه كان عنده استقرار فني، مضيفا: "اللاعبين الموجودين اسماء كبيرة وتقدر تتحكم في الموضوع ولكن التوقيت اللي مشى فيه صعب".

اختتم: "الزمالك زي ما عمل اسم كارتيرون يقدر يعمل غيره وكع اي مدرب آخر".