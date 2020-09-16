شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لن نشكر كارتيرون وهذا رسالتى للاعبى الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مع لاعبيه بعد فسخ الفرنسي باتريس كارتيرون عقده مع الفريق الأبيض".

أضاف مرتضى منصور في جلسته مع لاعبي الزمالك بعد رحيل كارتيرون :" اثبتوا أن الزمالك قوي بلاعبيه وأن ما حدث من كارتيرون عيب، والمسيرة ستسير رغمًا عنه، الأندية الكبيرة لا تقف على مدرب أو لاعب.

تابع:" كنا نريد أن نشكر كارتيرون لكن لن يمكننا ذلك بعد رحيله بتلك الطريقة".

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه مصدوما من فسح الفرنسي باتريس كارتيرون عقده مع الفريق الأبيض مؤكدا أن ناديه كبير ولن يقف على لاعب أو مدرب مهما كان إسمه أو تاريخه.

أضاف مرتضى منصور خلال فيديو بثته قناة الزمالك :" مصدوم وحزين من رحيل كارتيرون وكنا نأمل استمراراه لنهاية بطولة أفريقيا خاصة أنه لم يتدخل أحد في عمله لكن في النهاية الزمالك قطر وماشي لن يقف على أحد".

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تابع رئيس الزمالك:" نحن على استعداد أن نمنح كارتيرون نفس القيمة التي يتقاضاها من أي نادى أخر سيرحل له وهذا يؤكد أننا لن نخلى مسئوليتنا أمام جماهير الزمالك ولكننا جزء منهم واطمئن الجماهير أن القادم أفضل ونثق في لاعبي الفريق لأنهم الأفضل في مصر".